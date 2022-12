Am Dienstagabend haben mehrere brennende Müllcontainer vor einer Schule in der Straße Im Erlich zu Schäden am Schulgebäude geführt. Laut Polizei kam es gegen 22.30 Uhr zu dem Brand. Aufgrund der Hitzeentwicklung seien mehrere Fenster des angrenzenden Schulgebäudes zu Bruch gegangen, ehe die Feuerwehr die Container löschen konnte. Nach Angaben der Polizei hat die Gefahr eines Überspringens der Flammen auf das Gebäude jedoch nicht bestanden. Die Beamten ermitteln nun zur Ursache, haben in diesem Fall jedoch den Verdacht, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.