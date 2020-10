Ein Verletzter und ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in der Hilgardstraße ereignet hat. Laut Polizei wollte ein 47-jähriger Mann aus dem Badischen gerade Zigaretten aus der Mittelkonsole seines Fahrzeugs holen, als ein 86-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf das Heck des parkenden Wagens auffuhr. Nach Mitteilung der Polizei hatte der Mann versehentlich statt der Bremse das Gaspedal betätigt. Der 47-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen an Schulter und Rippen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.