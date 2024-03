Der Kunstverein in Lingenfeld zeigt derzeit wieder eine Mitgliederausstellung. Dabei zeigen 19 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten.

Die Ausstellung im Sitzungssaal ist im besten Sinne bunt und vielfältig. 19 der 160 Mitglieder des seit 1980 bestehenden Kunstvereins Lingenfeld zeigen ihre Arbeiten. Die Mitglieder kommen dabei nicht nur aus dem Ort und der näheren Umgebung, sondern zum Teil von weiter her. Etwa alle gut zehn Jahre präsentiert der Kunstverein eine Mitgliederausstellung, die letzte war 2010 zum 30-jährigen Bestehen des Vereins. Wegen Corona ruhte ja dazwischen zweieinhalb Jahre der Ausstellungsbetrieb.

In der aktuellen Schau überzeugen die vielen künstlerischen Positionen der Mitglieder, die in ganz unterschiedlichen künstlerischen Genres eine breite und eindrucksvolle Palette an Ausdrucksmitteln und Inhalten offenbaren.

Häkelarbeit und Glaskunst

Da gibt es ganz konkrete Reflexionen der gegenwärtigen Weltlage wie in dem eindrucksvollen Bild von Manfred Herzog, in dem auch Putin und Trumpf in einem wüsten Ambiente auftauchen, aber auch Arbeiten in der feinen alten Kunst des Scherenschnitts. So in denen von Ursula Mellinghaus-Dietzel, die ja auch bei der letzten Ausstellung 2023 beteiligt war. Beate Ripka ist auch mit einer traditionellen Form, der der Kalligraphie vertreten. Eine ausdrucksstarke Häkelarbeit zeigt Regine Ungeheuer mit „Mein Schamane“. Ungewöhnlich ist auch die aparte Glaskunst von Elma Hammer.

In ihrer speziellen Anmutung sind die Roben und Schuhe von Doris Rabung natürlich Kunstwerke und damit viel mehr als Modedesign.

Für eine expressive abstrakte Malerei in jeweils eigenem Personalstil und entsprechender Intensität stehen die ausgestellten Bilder von Anne-Marie Sprenger, Gudrun Rembor, Gerdi König und Rups Kroker.

Markus Münzer ist mit Linolschnitten im Miniaturformat und zwei Masken aus Naturmaterialien vertreten. Auf höchst reizvolle Weise hat Anna Becker Formen und Fundstücke aus der Natur bei ihren Arbeiten in individueller Poesie eingesetzt.

Leuchtende Objekte

Angelika Karbach zeigt einige ihrer schlanken Frauenskulpturen – und mitten im Raum sind drei plastische Arbeiten von Ulrich Steinmetz zu sehen, die in ihrer starken Materialität und reduzierten Formensprache eine beträchtliche raumgreifende Aura und pointierte Wirkung entfalten. Plastik der besonderen Art mit der Tendenz zur Installation haben die beiden leuchtenden Objekte, die Bernd Rembor zeigt und die von einer hintergründigen Aussage sind.

Mit stimmungsvollen Landschaften und Pfälzer Motiven geben Ilse Liesel Settelmeyer, Roswitha Gojdka und Erika Trauth der Ausstellung einen regionalen Akzent.

Johannes Wütscher steht für die künstlerische Fotografie mit zwei starken Arbeiten, die morbide Impressionen aus der verlassenen und verfallenden irakischen Botschaft in Berlin zeigen.

Info

Die Mitgliederausstellung beim Kunstverein in Lingenfeld ist bis 24. März zu sehen samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Der Eingang zur Ausstellung befindet sich auf der Rückseite des Rathauses in Lingenfeld, Hauptstraße 60.

Zur Sache

In der jüngsten Mitgliederversammlung des Kunstvereins Lingenfeld am Mittwoch im Sängerheim in Lingenfeld berichtete der Vorsitzende Rainer Wütscher von einem guten Ausstellungsjahr 2023. Nach der coronabedingten Pause waren wieder vier Ausstellungsprojekte realisierbar, die alle eine ausgesprochen gute Publikumsresonanz hervorriefen. Auch die Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde, die ihren Sitzungssaal für Ausstellungen zur Verfügung stellt, war weiterhin problemlos, die Arbeit im Vorstand war stets freundschaftlich und vertrauensvoll.

Bei den Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand einstimmig wiedergewählt. Zweiter Vorsitzender Bernd Rembor stellte das Programm für 2024 vor. Neben der aktuellen Mitgliederausstellung stellen im September mit Gudrun Rembor (Malerei) und Ulrich Steinmetz (Assemblagen) zwei „echte“ Lingenfelder aus. Im November gibt es ein Wiedersehen mit den Keramikarbeiten von Simon Hof, er stellte 2010 schon hier aus und lebt jetzt teilweise in Holland. Außerdem werden Bilder von Lina Seidel aus Speyer gezeigt, was der Intention des Kunstvereins entspricht, gerade junge künstlerische Talente zu fördern. Der Vorstand: Erster Vorsitzende ist Rainer Wütscher, zweiter Vorsitzender Bernd Rembor, Kassenwartin Regina Ungeheuer, Schriftführerin Birgit Münchbach, Beisitzer sind Gerdi König, Christel Schön, Silke Quinten und Eitel Dietzel.