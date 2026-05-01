Oldtimer, Stunts und ein Parcours – der Brazzeltag lockt am 9./10. Mai ins Technik-Museum nach Speyer. Jeweils von 9 bis 18 Uhr wird das Museumsgelände zur Erlebnisfläche.

„Der Brazzeltag ist das Jahrestreffen der Community. Hier kommt zusammen, was einen als Technikfan begeistert: Oldtimer, Flugzeuge und Stuntshows“, betont Moritz Dressel, zweiter Vorsitzender des Auto+Technik Museums. Im Mittelpunkt steht der Brazzelparcours, der Ursprung des Anlasses. Im Wechsel werden laut der Ankündigung des Museums Oldtimer, Hubraumgiganten, Zweiräder und Eigenbauten in Fahrt präsentiert. Maschinen treten in Aktion, historische Fahrzeuge demonstrieren ihre Leistungsfähigkeit, und Museumsexponate sollen lebendig werden. „Besucher von früher sind heute selbst Teil des Programms“, wird Museumsleiter Andreas Hemmer in einer Pressemitteilung zitiert.

Präsentation von Hubraumgiganten

Seit den Anfängen wird der Brazzeltag demnach maßgeblich von Mitgliedern des Museumsvereins, Leihgebern sowie Wegbegleitern der Museen unterstützt. Viele bringen eigene Fahrzeuge ein und gestalten Programmpunkte mit. Ob seltene Oldtimer, Hubraumgiganten oder Eigenbauten, zahlreiche Fahrzeuge stammen aus privater Hand und werden von ihren Besitzern präsentiert.

Das Programm bietet weitere Angebote für Kinder und Erwachsene. In der Brazzelarena sorgen Mitfahrgelegenheiten auf Lanz Bulldogs, Stuntshows und Vorführungen ausgewählter Fahrzeuge für Unterhaltung. Ergänzt wird das Programm durch Dragster-Auftritte, Drift-Shows, Burnout-Performances, historische Rallyefahrzeuge sowie Filmautos. Führungen im U-Boot U9, auf dem Seenotrettungskreuzer John T. Essberger und im Transportflugzeug Transall C-160 bieten Einblicke. Diese werden von Museums- und ehemaligen Besatzungsmitgliedern geleitet. Die Turbinen „der Trall“ werden ebenfalls gestartet.

Flugplatz eingebunden

Auch der benachbarte Flugplatz ist eingebunden. Besucher können Rundflüge erleben sowie an Rundfahrten und Tower-Führungen teilnehmen. Ergänzend präsentieren sich Bundespolizei, Zoll, die Justizvollzugsanstalt Mannheim sowie die Hochschule Worms mit Informationen zum Studiengang Flugzeugbau.

Noch Fragen?

Tickets, Infos und das vollständige Programm zum Brazzeltag sind unter www.brazzeltag.de erhältlich.