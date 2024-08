Die Braumanufaktur Black Stork um die Inhaber Stephan Michael Doerr, Valentin Leibig sowie Simon Rochus Hien feiert in diesem Jahr ihr vierjähriges Bestehen. Das Unternehmen ist im Industriehof ansässig, lädt nächste Woche zum großen Bierfest ein und sammelt Kronkorken für den guten Zweck.

Die drei jungen Männer aus Speyer, die ihre Stadt über alles lieben, wie sie sagen, wollen mit ihren kreativen Kreationen ohne viel Schnickschnack zeigen, was Bier alles kann. Gleichzeitig erinnern sie an die Bierkultur der Stadt und sehen sich somit nicht nur als Biermarke, sondern als Bierbotschafter. Doerr, Leibig und Hien geben in ihrer Garage im Industriehof einen Einblick, wie Bier hergestellt wird und laden zu Verkostungen ein. Und das schon seit vier Jahren. Aus diesem Anlass feiern sie ab Donnerstag, 15. August, vier Tage ein großes Bierfest – mit Musikprogramm, vier Sorten Bier vom Fass und weiteren aus der Flasche sowie „leckerem Essen und viel guter Laune“, sagt Valentin Leibig.

Der Inhaber der Braumanufaktur weist ebenso darauf hin, dass Black Stork seit diesem Jahr offizielle Sammelstelle der „Kronenkinder“ ist. Das Projekt wurde vom Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen ins Leben gerufen. Wer Kronkorken hat, kann sie immer donnerstags bei Black Storck im Industriehof abgeben. „Bei größeren Mengen können wir die Korken auch abholen“, sagt Leibig. Er und seine Kollegen bringen die Korken anschließend zum Schrotthändler, der Betrag geht dann zu 100 Prozent an die „Kronenkinder“, die krebskranke Kinder und Familien damit unterstützen.

Termin

Großes Bierfest zum vierjährigen Bestehen der Biermanufaktur Black Stork vom 15. bis 18. August im Industriehof an der Biergarage, Halle 1K. Am „Blues-Donnerstag“ gibt’s Live-Musik von Wolfgang „Blueswolf“ Schuster, geöffnet ist von 17 bis 21 Uhr. Beim „Rock-Freitag“ tritt die im Industriehof ansässige Band Bangers and Mash auf, geöffnet ist von 17 bis 22 Uhr. Am „Elektro-Samstag“ kommt das DJ-Kollektiv TILT, geöffnet ist von 14 bis 22 Uhr. Sonntags ab 10 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Mechtersheim, geöffnet bis 16 Uhr.