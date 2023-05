Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um die „Lewwerworscht“ müht sich Peter Cornelius in dritter Generation im Familienunternehmen. Das hat seinen Sitz zwar in Hockenheim, doch der Geschäftsführer ist in Speyer zu Hause. Mit einem neuen Produkt geht er jetzt digital.

Die Sux Restobar in Speyer hat Unternehmer Peter Cornelius ausgesucht, um Werbung in eigener Sache zu machen und ein Plädoyer auf die Leberwurst zu halten. Fleisch, Leber, Zwiebeln, Gewürze,