Das Blechbläserensemble „Brassemble“ lädt zu einem Konzert am Sonntag, 12. Februar, um 18 Uhr in die Protestantische Dreifaltigkeitskirche nach Speyer ein.Das „Brassemble“ gründete sich im Sommer 2020 aus Blechbläserinnen und Blechbläsern des Jugendposaunenchor der Pfalz, die neue musikalische Herausforderungen suchten. Nach zwei erfolgreichen Filmmusik-Konzerten in Göttingen und Iggelheim erklingt das Programm zum letzten Mal in Speyer. Zu hören sind Werke und Arrangements von Hans Zimmer, Dieter Wendel, John Powell oder Jürgen Pfiester.rg