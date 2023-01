Die Ursache des Brandes vom Montag, bei dem ein Wohnhaus in Dom-Nähe beschädigt worden ist, steht laut Kriminalpolizei fest: „Fahrlässiger Umgang mit Kleidungsstücken an einer Heiz-/Gastherme“ habe nach derzeitiger Einschätzung von Brandermittlern zu dem Feuer geführt, dessen Rauchgase zwei Bewohnerinnen leicht verletzt haben. Es war zu einer dramatischen Rettungsaktion gekommen. Laut Polizeipräsidium Rheinpfalz handelte es sich um ein älteres, mit Gas gespeistes Heizgerät mit einer Vorrichtung, die es vor direktem Kontakt mit Textilien schützen soll. Es habe aber offenbar doch so viel Wärme ausgestrahlt, dass sich in einem unbeobachteten Moment Kleidungsstücke entzündeten, so ein Sprecher.

Das im 18. Jahrhundert errichtete Gebäude im Besitz der Stadt war zunächst unbewohnbar, weil der Zustand der technischen Einrichtungen nach dem Feuer geprüft werden musste. Es war stark verraucht. Der Sachschaden war auf 15.000 Euro beziffert worden.