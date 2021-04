„Wir ermitteln, haben aber noch keine konkreten Täterhinweise.“ Das sagt Kristof Brockmann, Leiter der Polizeiinspektion Speyer, mit Bezug auf vier Fälle von Brandstiftungen im Bereich des Spitzenrheinhofs. Wie berichtet, ereigneten sie sich am 9. und 10. März sowie in zwei Fällen am 1. April. In zumindest einem Fall entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei konnte jeweils löschen, es standen jedoch teilweise große Baggerseeufer- oder Feldflächen in Flammen.

Die Fälle seien bei einer Organisationseinheit der Polizei gebündelt, weil Zusammenhänge denkbar seien, so Brockmann. Die Spurensuche vor Ort habe sich schwierig gestaltet. Mögliche Hinweise auf den oder die Täter seien verbrannt, und Brandbeschleuniger – von dem in anderen Fällen oft Rückstände gefunden werden – werde nicht benötigt, um etwa das betroffene trockene Schilf am See in Brand zu setzen. „Wir überwachen das Gebiet“, kündigt Brockmann an. Er hofft auf Erkenntnisse aus den Streifengängen und -fahrten, aber auch aus Hinweisen aus der Bevölkerung (Telefon 06232 1370, E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de). Es sei zudem denkbar, dass ein Täter in seinem Umfeld mit den Brandstiftungen prahle und dass sich in diesem doch ein „Eingeweihter“ mit genügend Unrechtsbewusstsein finde.