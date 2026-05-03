Eine Gaststätte in Speyer muss ihre Vorbereitungsküche im Keller schließen. Dort wurden bisher die „Hendl“ und „Haxn“ vorbereitet. Was hinter der Zwangsschließung steckt.

„Dann gibt es wohl vorerst keine Hendl und Haxn mehr“, sagte der Anwalt, der den Inhaber der Gaststätte in Speyer im Stadtrechtsausschuss vertreten hat. Der Gastwirt hatte Widerspruch gegen den Antrag auf Nutzungsuntersagung der Stadtverwaltung eingelegt. Doch worum geht es bei dem Rechtsstreit?

Verhandelt werden sollte darüber, ob ein Raum im Keller des Lokals weiterhin als Küche genutzt werden darf. Bislang sei der Kellerraum unter anderem zur Vorbereitung der servierten Grillhähnchen und Haxen eingesetzt worden – mit sogenannten Konvektomaten, die das Fleisch garen. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung erfülle der Raum im Keller jedoch weder die brandschutz- noch die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen, die für den Betrieb einer Küche gelten. Das gehe aus einem Gutachten hervor, das nach einer Kontrolle der Lebensmittelbehörde erstellt wurde, wie die Vorsitzende des Rechtsausschusses mitteilte.

Laut Gutachten handelt es sich um einen innenliegenden Kellerraum ohne Frischluftzufuhr und ohne zweiten Notausgang. Das vorhandene Brandschutzkonzept sei nicht für eine gewerblich genutzte Küche ausgelegt, sondern für einen Lagerraum.

Was ist eine Küche?

Der Anwalt merkte die aus seiner Sicht unklare Definition des Begriffs Küche im rechtlichen Sinn an: „In meinem Büro steht eine Kaffeemaschine und eine Mikrowelle – ist das dann schon eine Küche?“ Doch das Amtsgericht Speyer habe bereits im Vorfeld entschieden, dass der Kellerraum als Küche zu bewerten sei, so die Ausschussvorsitzende.

Laut Stadt war die Vorbereitungsküche ursprünglich nur als Übergangslösung gedacht. Eine Baugenehmigung für den Umbau der Hauptküche sei bereits erteilt worden. Die Gewerbeaufsicht der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd habe die Nutzung der Kellerküche bis zum Abschluss des Umbaus unter Auflagen arbeitsrechtlich geduldet. Nach einer weiteren Kontrolle durch die Stadt sei in der Gaststätte jedoch weder eine Anpassung erfolgt, noch seien laufende Umbaumaßnahmen zu erkennen gewesen, teilte die Vorsitzende des Ausschusses mit – deshalb nun der Antrag der Verwaltung auf Nutzungsuntersagung.

„Die Geräte sind aus“

Zu einer längeren Debatte kam es im Ausschuss am Ende aber nicht: Der Anwalt erklärte gleich zu Beginn, sein Mandant ziehe den Widerspruch zurück. „Der Raum ist zu, die Geräte sind aus – mein Mandant möchte sich natürlich rechtstreu verhalten.“ Gleichzeitig deutete er an, dass der Gastrobetrieb auch für Touristen ein Anlaufpunkt sei und damit die Domstadt aufwerte. Die Anmerkung blieb unkommentiert. Der Jurist wies auf den vorliegenden Antrag auf Nutzungsänderung für den Raum im Keller hin, der der Stadt schon vorliege.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilen die Betreiber der Gaststätte mit, man habe die Nutzungsuntersagung zur Kenntnis genommen und werde sie umsetzen. Die Kellerküche sei in der Praxis vor allem als einfacher Vorbereitungsraum genutzt worden und keine „klassische Küche“ im eigentlichen Sinne, so die Frau des Inhabers. Für Besucher des Lokals bedeute die Entscheidung keine grundlegende Veränderung, lediglich einzelne Speisen müssten vorübergehend angepasst werden. Grillhähnchen und Haxen gebe es weiterhin auf der Karte – „solange der Vorrat reicht“, informieren die Betreiber.

Die nächsten Schritte seien eingeleitet: Der erforderliche Bauantrag zur Anpassung beziehungsweise Umnutzung im Rahmen der gaststättenrechtlichen Vorgaben sei eingereicht worden, teilen die Betreiber mit. Der Antrag werde derzeit von den zuständigen Stellen geprüft.