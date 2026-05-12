Der Dom ist ein Speyerer Schatz – und sein Brandschutz eine besondere Herausforderung. Ein Gang bis in den Dachstuhl zeigt: „Von der Stange“ ist hier nichts.

Was tun, wenn der Dom brennt? „Sie können davon ausgehen, dass dann sofort 50 bis 70 Personen der Feuerwehr alarmiert werden“, sagt Michael Hopp. Er muss es wissen. Er war schließlich 45 Jahre ehrenamtlich und 41 Jahre hauptamtlich bei der Speyerer Feuerwehr. In all den Jahren habe es keine Brände im Welterbe gegeben, ist Hopp froh. „Ich wollte das auch nicht erleben“, erzählt der frühere Stadtfeuerinspekteur bei einer speziellen Führung im Welterbe anlässlich des St.-Florians-Tags. Der Schutzpatron wacht über die Feuerwehr, wie die Wehrleute über den Dom.

Wenn der Ernstfall eintrete, könne sich die Feuerwehr über ein Schlüsseldepot Zutritt zum Welterbe verschaffen. Die Brandmeldeanlage liefere entscheidende Informationen: Welche Meldergruppe hat ausgelöst? Dorthin würden sich die Einsatzkräfte dann mit entsprechenden Laufkarten vorarbeiten, die den Weg durch die Kirche weisen. Das ist im Dom gar nicht so einfach, erzählt Hopp. Die Bauweise mit unterschiedlichen Ebenen mache die Gestaltung von Laufkarten schwierig. An Türen stünden deshalb hin und wieder Hinweise zum jeweiligen Aufenthaltsort.

Rücksicht auf Bausubstanz

Hopp weiß das und noch viel mehr über die älteste romanische Kirche der Welt. Seit seiner Pensionierung ist er als Domführer tätig und kennt die Geheimnisse der Kathedrale. Er weiß, dass die Feuerlöscher im Welterbe nicht fest angebracht sind, sondern an tragbaren Stangen. Je nach Veranstaltung könnten sie dorthin gestellt werden, „wo sie am wenigsten stören“. Feuerlöscher sind auch im Dachstuhl verteilt. Von dort gehe im Welterbe eine der größten Brandgefahr aus, bestätigt Hopp. Auch der verheerende Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame 2019 nahm seinen Anfang in der Dachkonstruktion. Mögliche Ursache: ein Kurzschluss in den elektrischen Installationen, die während Renovierungen verwendet wurden.

Das Speyerer Gotteshaus stehe unter Vollschutz einer Brandmeldeanlage. In äußeren Bereichen seien optische Melder angebracht, im Inneren eine Rauchansauganlage. Rauchmelder ließen sich mit Rücksicht auf die historische Bausubstanz nicht einfach wahllos platzieren. Auch im Dachstuhl soll diese nicht beeinträchtigt werden – dort vor allem nicht statisch. In diesem Bereich eine Brandmauer aus Ziegelsteinen einzuziehen, sei nicht tragbar. Wenn im Gebälk ein Feuer ausbrechen würde, helfen laut dem Experten allerdings installierte Rauchvorhänge, den Dachstuhl in drei Segmente einzuteilen. Ein Vorteil für die Feuerwehr, erläutert Hopp: Die Einsatzkräfte könnten sich so in rauchfreien Bereichen bis zum Brand vorarbeiten und die Flammen dann mit Löschwasser erreichen.

„Ein Thema von immenser Bedeutung“

Das Nass wird über Steigleitungen von außen in die Kathedrale gepumpt und kann dort an mehreren Stellen angezapft werden. Löschausrüstung lagert bereits vor Ort. Müssten die Brandschützer sie zusätzlich zu ihrer persönlichen Schutzausrüstung transportierten, würde das viel Kraft kosten – und auch Zeit. Wenn die Einsatzkräfte schneller zum Feuer vordringen könnten, handle es sich womöglich noch um einen Entstehungsbrand, der einfacher bekämpft werden könnte. Damit die Feuerwehr mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut ist, werde regelmäßig im Dom geübt – zu Hopps aktiver Zeit zweimal im Jahr.

Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr sei eng und man verlasse sich auf die Empfehlungen der Fachleute, erklärt Dombaumeisterin Hedwig Drabik. Zudem widme sich seit vergangenem Jahr eine Brandschutzingenieurin sukzessive sämtlichen Bereichen der Kathedrale konzeptionell – angefangen mit der Sakristei, weil hier die meisten Personen arbeiteten. „Wenn Mängel gefunden werden, werden diese dokumentiert und nach und nach abgearbeitet“, erklärt die Dombaumeisterin. In den Brandschutz fließe viel Zeit und Geld. „Ein Thema von immenser Bedeutung“, sagt Drabik. Es gehe nicht nur um das Gebäude, sondern im Ernstfall auch um die Rettung von Menschenleben.

Dafür sind drei Platten rund um die Kathedrale von Bedeutung. Der langjährige Feuerwehrmann Hopp weiß, wofür sie gut sind. „Der Südwestturm ist für Besucher freigegeben worden“, sagt der Domführer. Der Blick von oben: malerisch und die zahlreichen Stufen allemal wert. Was aber tun bei einem medizinischen Notfall dort oben? Zur Rettung helfen die Markierungen am Boden. „Das Standardhubrettungsfahrzeug kommt 23 Meter hoch“, sagt Hopp. Wenn der Maschinist die Drehachse über dem Kreuz am Boden positioniere, sei das zur Rettung gedachte Fenster zu erreichen. „Es lässt sich nur von außen öffnen“, erläutert der Experte.

Als vor Jahren entschieden wurde, den Südostturm touristisch zu erschließen, habe auch das Rettungskonzept mitgedacht werden müssen, erinnert sich Hopp. Über einen Rettungsschacht im Treppenhaus könnten Feuerwehrleute im Notfall Menschen ein Stück nach unten transportieren – bis zum Fenster, an das das Hubrettungsfahrzeug heranreicht. Lösungen „von der Stange“ gebe es im Welterbe nicht. Der Schutz der Kathedrale ist etwas Besonderes. Wie das Gebäude selbst.