Mehrere hundert Menschen sterben laut Statistik des Landesfeuerwehrverbands Rheinland-Pfalz jährlich bei Bränden in Deutschland. Die meisten davon werden in privaten Wohnungen entfacht. Der Verband will helfen, dass solche Feuer vermieden werden und sensibilisiert deshalb schon Kinder für das Thema Brandschutz.

Auslöser für Brände im Eigenheim sind immer wieder brennende Kerzen, vergessene Herdplatten und gezündete Streichhölzer. Das wird im Theaterstück „Marco und das Feuer“ mit der TourneeOper Mannheim thematisiert. Am Freitag, 22. Mai, 9 Uhr, gastiert die Gruppe nach zwei erfolgreichen Aufführungen in den Grundschulen Heiligenstein und Berghausen auch in der Mechtersheimer Grundschule.

Ziel der Aufführung, die vom Ersten Beigeordneten Wilfried Röther (CDU) nach Römerberg geholt wurde, ist es, Kinder frühzeitig auf spielerische Art und Weise für den Brandschutz und das Verhalten im Notfall zu sensibilisieren.