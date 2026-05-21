Das Wissen um den richtigen Umgang mit Feuer und Rauch nimmt unter Schülern gefährlich ab, findet der Speyerer Brandschutz-Experte Thorsten Best. Ein Löschmittel hat er schon.

Der Schlüsselmoment ereignete sich während eines Einsatzes in der Theodor-Heuss-Straße. Aus welchem Grund die Feuerwehr irgendwann im vergangenen Sommer in den Speyerer Westen ausgerückt war, weiß Thorsten Best heute nicht mehr. Doch was danach passierte, ist ihm noch deutlich vor Augen. „Ich stand an einer Absperrung“, berichtet der 37-jährige Brandoberinspektor, der mittlerweile als Zugführer zur Berufsfeuerwehr Ludwigshafen gewechselt ist: „Da kamen zwei Jugendliche auf E-Scootern angesaust.“ Einer sei noch an ihm vorbeigeschossen, die Feuerwehr ignorierend. „Den anderen habe ich angehalten und gefragt, was das soll.“ Die Antwort verblüffte den Feuerwehrmann: „Der Jugendliche versicherte mir, er habe keine Ahnung, was wir hier tun.“

Absperrungen, Blaulicht, Einsatzkleidung – bei dem jungen Mann erntete das lediglich ein Schulterzucken. „Da habe ich mir gedacht, dagegen muss man etwas tun“, erinnert sich Best. Das Wissen über die Feuerwehr und ihre Aufgaben sei in der Bevölkerung nicht mehr so selbstverständlich vorhanden wie in früheren Zeiten, meint er. Und nicht allein die Kenntnis über die Gefahren von Feuer und Rauch schwinde. Einsatzkräfte würden häufiger behindert, mitunter sogar angegriffen. Gaffen sei alltäglich geworden, befindet er.

Brandschutz-Experte und Firmengründer: Thorsten Best. Foto: Brandschutz Best/oho

Nach seinem Erlebnis hatte Best eine Idee: Er wollte Menschen die Grundprinzipien der Feuerwehrarbeit näherbringen, sie in der Notfallvorsorge schulen und ihnen das kleine Einmaleins der Brandbekämpfung lehren. Und zwar dort, wo nach seiner Auffassung der größte Bedarf besteht: unter Schülern weiterführender Schulen. „In Kitas und Grundschulen kommt die Feuerwehr zu Besuch, später im Beruf gibt es Lehrgänge für Ersthelfer und im Brandschutz. Aber dazwischen klafft eine Lücke“, ist der Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz überzeugt.

Brandschutz im Unterricht

Über Monate entwickelte Best gemeinsam mit Berufskollegen und einem Pädagogen ein Konzept, mit dem Schüler fit gemacht werden sollen im Umgang mit brandgefährlichen Dingen. „Brandschutzstunde 4.0“ nennt sich das Ergebnis. Es besteht aus acht Modulen à 90 Minuten, gedacht für die Jahrgangsstufen fünf bis zwölf, aufeinander aufbauend, Inhalte wiederholend und laut Best altersgerecht aufbereitet.

In Modul eins wird in der Unterstufe beispielsweise gezeigt, wie eine Verbrennung abläuft. Weiter geht es über chemische Experimente, die Organisation der Feuerwehr und die Funktionsweise von Feuerlöschern in der Mittelstufe bis hin zur Bekämpfung eines explosiven Fettbrandes. Allerdings toben dabei nicht echte Flammen, das wäre dann doch zu heikel. Geübt wird in der virtuellen Realität: VR-Brillen simulieren Brandherde, welche die Schüler zu löschen versuchen. „Das ist immer ein Höhepunkt“, sagt Entwickler Best – das lässt auch coole Oberstufenschüler nicht kalt.

Heißes Outfit: Ein Schüler bekämpft Flammen mit einem Feuerlöscher, allerdings in einer virtuellen Realität. Sicherheit geht vor. Foto: Brandschutz Best/oho

Praktiker teilen ihr Wissen

Unterrichtet wird der Lernstoff von Praktikern. „Die Dozenten sind Berufsfeuerwehrleute, die pädagogisch ausgebildet sind“, schildert Best. Als Anbieter fungiert seine seit 2017 bestehende Speyerer Firma Brandschutz Best, die ihren Sitz in der Unteren Langgasse hat und derzeit sechs Mitarbeiter zählt. Alle sind nach Bests Angaben weiterhin bei Feuerwehren in Speyer, Ludwigshafen und in der Region tätig. Mit Erlaubnis ihres jeweiligen Arbeitgebers bilden sie über Bests Unternehmen nebenher Brandschutzhelfer in Firmen und Institutionen aus, erstellen im Auftrag Flucht- und Rettungspläne oder fungieren als externe Brandschutzbeauftragte.

In Speyer ist Best kein Unbekannter. Der gebürtige Ludwigshafener und gelernte Kraftfahrzeug-Mechatroniker lebt in der Domstadt. Nach Jahren bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen wechselte er zu den Floriansjüngern nach Speyer und leitete dort den vorbeugenden Brandschutz, bevor es ihn beruflich in zurück in die Chemiestadt zog.

Problem: die Kosten

Trotz seines noch jungen Alters gilt der 37-Jährige in Feuerwehrkreisen bereits als Top-Experte auf seinem Gebiet in Rheinland-Pfalz. Eine solche Fachkenntnis hat ihren Preis. Will eine Schule das Gesamtpaket der Brandschutzstunde buchen – für alle Jahrgänge und Klassen – entstehen nach Bests Angaben leicht Kosten in Höhe von mehreren Tausend Euro. „Für eine Schule ist das eigentlich zu teuer“, sagt Petra Fischer-Wolfert, Leiterin der Integrierten Gesamtschule (IGS). Dort ist Best derzeit dabei, sein Konzept auf die schulische Probe zu stellen, um eventuelle Schwachstellen zu beheben. Im Gegenzug profitiert die IGS kostenlos von der Erfahrung der Fachleute. Fischer-Wolfert kann ihr Glück kaum fassen. „Abseits des Unterrichts praktisches Wissen vermittelt zu bekommen, ist ein Gewinn für alle“, ist sie überzeugt.

Auch in der Schülerschaft kommt das Angebot gut an, wie eine erste Evaluation ergeben hat. Doch im Ernstfall könne sich die IGS Bests Dienste ohne finanzielle Unterstützung nicht leisten, gesteht Fischer-Wolfert. Ein Befund, dessen sich auch der Brandschutz-Kenner bewusst ist. Best hofft daher, sein Konzept durch das Pilotprojekt an der IGS so ausfeilen zu können, dass Institutionen wie der Landesfeuerwehrverband zu einer Förderung bereit sind. Denn helfen könne sein Ansatz nur, „wenn wir eine Breitenwirkung erreichen“.