„Seit Samstagvormittag ist das Feuer aus. In der Nacht hat es immer wieder kleinere Glutnester gegeben.“ Das hat Feuerwehrsprecher Marc Vidmayer am Sonntag auf Anfrage mitgeteilt. Die acht Mann Brandwache wurden abgezogen. „Bis in die Morgenstunden wurde alle zwei Stunden Kontrolle gefahren“, teilte Wehrleiter Peter Eymann mit. Am Samstag konnte das Technische Hilfswerk (THW) seine Arbeitsplattform abbauen.

30 THW-Einsatzkräfte aus Speyer sowie je drei aus Landau und Ludwigshafen waren an dem seit Freitagmorgen um 4 Uhr brennenden Geschäftshaus in der Roßmarktstraße im Einsatz.