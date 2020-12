Die Polizei hat am Dienstag erstmals nach dem verheerenden Brand vom 11. Dezember das Gebäude des Blumenhauses in der Roßmarktstraße beim Altpörtel betreten. Es war als in Teilen einsturzgefährdet eingestuft worden. Die Ermittler waren in Begleitung eines Gutachters und einer Fachfirma vor Ort. Die Firma prüfte, wo das Gebäude abgestützt werden muss. Ein Ermittlungsergebnis wurde am Dienstag auf Anfrage noch nicht bekannt. Nach einem weiteren Ortstermin am Mittwoch in der weiterhin abgesperrten Straße könnte es laut Kripo soweit sein. Bislang ist die Brandursache unbekannt. Verletzte hatte es nicht gegeben. Der Sachschaden wird auf eine sechsstellige Höhe geschätzt.