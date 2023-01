Ein historisches Haus in prominenter Lage ist am Montag bei einem Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Zwei Bewohnerinnen sind dabei verletzt worden. Eine dramatische Rettungsaktion rettete womöglich ihr Leben.

Als die Feuerwehr um 8.50 Uhr zu dem Wohnhaus in der Straße Bauhof zwischen Dom und Domhof anrückte, war es höchste Eisenbahn: Laut Brandschutzinspekteur Peter Eymann drang „dichter schwarzer Rauch aus mehreren Fenstern“. Ein Bewohner habe sich bereits selbst in Sicherheit gebracht, zwei weitere Menschen seien aber noch im Haus gewesen. „Eine Frau machte an einem Fenster um Hilfe rufend auf sich aufmerksam.“ Sie sei über eine Steckleiter durch die Feuerwehr aus dem ersten Obergeschoss gerettet worden. Eine zweite Frau sei von einem Atemschutz-Trupp gefunden und ins Freie gebracht worden.

Eine der geretteten Frauen sei zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, die andere durch die „Schnelleinsatzgruppe Sanität“ des Katastrophenschutzes betreut worden. Die 51 und 68 Jahre alten Frauen wurden laut Polizei durch Rauchgase leicht verletzt. Feuerwehrchef Eymann zufolge könnte die schnelle Rettung viel Schlimmeres verhindert haben: „Brandrauch ist die Gefahr Nummer eins.“ Ein 65-jähriger Hausbewohner befand sich laut Polizei „augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation“. Er musste dem kommunalen Vollzugsdienst der Stadt übergeben werden, nachdem er einer Feuerwehrkraft auf den Arm geschlagen habe.

Brandstelle im Badezimmer

Die Brandstelle sei schnell im Badezimmer einer Wohnung gefunden worden, so Polizei und Feuerwehr. Das Löschen unter anderem mithilfe einer Drehleiter habe gut geklappt und größere Sachschäden verhindert. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 15.000 Euro. Die Bausubstanz aus dem 18. Jahrhundert sei nicht gefährdet, das von der Feuerwehr belüftete Haus könne infolge der starken Verrauchung aber vorerst nicht bewohnt werden. Es müssten auch noch Anschlüsse sowie weitere technische Einrichtungen überprüft werden, erklärt Eymann. Die Bewohner seien zunächst an anderer Stelle untergebracht.

Gesperrt: Löscheinsatz von der Großen Himmelsgasse aus. Foto: Brand- und Katastrophenschutz Stadt Speyer

Die Große Himmelsgasse war während des Feuerwehr-Einsatzes mit 32 Personen und elf Fahrzeugen bis kurz vor 11 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren auch Polizei, Kommunaler Vollzugsdienst, Rettungsdienst und die Stadtwerke. Nähere Angaben zur Brandursache gab es zunächst nicht. Laut Polizeipräsidium Rheinpfalz war der Kriminaldauerdienst im Haus und konnte schon eine Vermutung äußern, die jedoch noch nicht spruchreif sei, da sie von einem Brandermittler geprüft werden müsse. Dessen Ergebnis lag am Montag öffentlich noch nicht vor.

Die Reihe, in der es gebrannt hat, ist denkmalgeschützt. Der Bauhof ist im ältesten Teil der Stadt gelegen. Das Brandhaus bildet laut Denkmaltopographie als Kopfbau zweier historischer Zeilen mit dem Domplatz 1 eine „städtebaulich wichtige Gruppe“. Es handele sich um einen einfach gegliederten, zweigeschossigen Putzbau mit einem an der Ecke abgewalmten Satteldach.