Feuerwehr-Speyer.org war über Jahre die Adresse, unter der Informationen zur Feuerwehr Speyer im Internet zu finden waren. Das ändert sich jetzt laut Stadtverwaltung. Sie kündigt einen „Neustart im Netz“ am Mittwoch, 15. April, an. Ab dann bündele der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt seine Informationen unter www.speyer.de/bks. Bisher sei diese Organisationseinheit auf einer gemeinsamen Webseite mit der ehrenamtlichen Feuerwehr sowie dem Förderverein St. Florian vertreten gewesen. Das sei „vor dem Hintergrund unterschiedlicher rechtlicher Zuständigkeiten jedoch nicht mehr umsetzbar“.

Während der Brand- und Katastrophenschutz als Teil der Stadtverwaltung behördlich organisiert sei, handele es sich beim Förderverein St. Florian um einen Verein mit eigener rechtlicher Verantwortung – auch für Online-Inhalte. „Diese unterschiedlichen Rollen erfordern eine klare Trennung der Außendarstellung“, so die Stadt. Mit der Integration in die städtische Website werde der Internetauftritt des Brand- und Katastrophenschutzes nun eindeutig der Stadt zugeordnet und rechtssicher abgebildet. Die Stadt lobt das als Verbesserung des digitalen Bürgerservices und der Transparenz. Bereits zum 1. Februar 2026 hatte sie die einst ebenfalls unter der gemeinsamen Web-Adresse zu findenden Pressemitteilungen und Einsatzberichte auf ein neues Presseportal unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/181741 verschoben.