Ein Feuer, das irgendwo in der schmalen Dehnfuge zwischen zwei fünfstöckigen Häusern in Speyer-West steckt – das war die heikle Situation für Feuerwehr und Bewohner seit Donnerstag, 23.20 Uhr. „Sehr schwer zu löschen“, so das ebenfalls hinzugezogene Technische Hilfswerk. Es entwickelte sich ein stundenlanger Einsatz.

Die gute Nachricht zuerst: Obwohl sich das Feuer am Donnerstagabend zwischen zwei fünfstöckigen Mehrfamilienhäusern entwickelte und stundenlang loderte, gab es keine Verletzten. Eine Bewohnerin hatte Rauchgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. 30 Personen mussten evakuiert werden. Sie wurden in die Stadthalle gebracht, wo auch das Impfzentrum angesiedelt ist. Betroffen waren zehn Wohnungen. Einige davon konnten am Freitag wieder bezogen werden, als gegen 15 Uhr der Brand gelöscht war. Der größere Teil der Betroffenen habe sich jedoch zunächst bei Verwandten oder Bekannten einquartieren müssen, so Feuerwehr-Sprecher Thomas Tremmel. Ein Ehepaar sei in eine Pension gezogen.

Wie sehr die Wohnungen und die Bausubstanz in Mitleidenschaft gezogen sind, müssten nun Gutachter klären, so Tremmel auf Anfrage. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen Bis Freitagnachmittag sah sie keine Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Es seien auch keine Bauarbeiten an den Gebäuden angekündigt gewesen.

Leiter und Turm zu kurz

Die Feuerwehr, die insgesamt mit an die 50 Kräften im Einsatz war, hatte zunächst ebensowenige Hinweise zur Brandursache wie zur genauen Brandstelle. „Wir kamen an die Dehnfuge nicht direkt dran, die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig“, so ihr Sprecher Tremmel. Die Drehleitern der Wehr und ein Turm, den das Technische Hilfswerk (THW) Speyer aufbauen sollte, waren zu kurz, weshalb eine Kranfirma zur Unterstützung angefordert wurde. Der Durchbruch sei erst gelungen, als das THW in Außenwänden der an die Fuge angrenzenden Wohnungen Kernbohrungen gemacht hatte, so Tremmel. THW-Sprecher Christopher Sohn erklärt: „Dies diente zum einen der Prüfung, wie weit das Feuer in die Fuge vorgedrungen war. Zum anderen sollten die Löcher zur Brandbekämpfung genutzt werden.“ Wegen starker Rauchentwicklung habe teilweise unter Atemschutz gebohrt werden müssen.

Durch die Löcher habe der Brandherd zwischen dem dritten und vierten Stock lokalisiert werden können, berichtet Feuerwehr-Sprecher Tremmel. Das THW war von 0.30 bis 8.30 Uhr im Einsatz, die Feuerwehr von 23.20 bis nach 15 Uhr und danach zu weiteren zweistündlichen Kontrollen vor Ort. Auch die Schnell-Einsatz-Gruppe Sanität und Betreuung, eine Landauer THW-Einheit und die Polizei waren in der Nacht ausgerückt.