Ein paar Tage vor dem Brand in einer ehemaligen Gaststätte in der Kutschergasse in Speyer kam es dort zu einer Sachbeschädigung.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, beschädigten Unbekannte am Donnerstag, 7. Mai, gegen 2.30 Uhr eine Fensterscheibe der Gaststätte. Ein Zeuge habe das Bersten der Scheibe wahrgenommen und eine Person vor der Gaststätte stehen sehen. Während der Zeuge die Polizei informierte, entfernte sich die Person in unbekannte Richtung, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können: Wer in der Nacht von Mittwoch, 6. Mai, auf Donnerstag, 7. Mai, zwischen 1 und 3 Uhr Personen, Fahrzeuge oder etwas Auffälliges im Umfeld der früheren Gaststätte in der Kutschergasse beobachtet hat beziehungsweise Hinweise zur Tat oder zu der Identität der Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

In der ehemaligen Gaststätte war am Montagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Laut Staatsanwaltschaft ist der Brandort inzwischen durch Ermittler und einen Gutachter untersucht worden. Dabei sei auch ein Brandmittelspürhund eingesetzt worden. Staatsanwaltschaft und Polizei sprechen aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse weiterhin davon, dass das Feuer vorsätzlich verursacht worden sei. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Drei Personen, die sich in der Nacht in dem Mehrparteienhaus befanden, konnten von der Feuerwehr zum Teil mithilfe von Fluchthauben ins Freie gebracht werden.

Auch in diesem Fall bittet die Kriminalpolizei weiter um Hinweise: Wer am Sonntag, 11. Mai, zwischen 2 und 3 Uhr etwas Verdächtiges in der Kutschergasse beobachtet hat, soll sich bei der Kripo in Ludwigshafen unter der genannten Telefonnummer oder E-Mail-Adresse melden.