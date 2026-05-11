In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Kutschergasse ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Ermittler vermuten Brandstiftung.

[Aktualisiert 12:03] Gebrannt hatte laut Feuerwehr und Polizei gegen 2.50 Uhr eine ehemalige Gaststätte im Erdgeschoss. In dem Gebäude befinden sich auch mehrere Wohnungen, die evakuiert werden mussten, sagte ein Polizeisprecher. Wie die Feuerwehr mitteilt, rettete sie drei Menschen aus dem Obergeschoss und dem Dachgeschoss. Diese seien unverletzt geblieben.

Die Feuerwehr brachte das Feuer am frühen Montagmorgen rasch unter Kontrolle und löschte die Flammen. Zuvor hatten Polizisten mit Feuerlöschern versucht, den Brand zu bekämpfen. Anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro.

Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zur Ursache. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um Brandstiftung gehandelt haben, teilt die Kriminalpolizei mit. Welche Erkenntnisse das sind, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage nicht. Es würden Zeugen gesucht, die in der Nacht auf Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kutschergasse gemacht hätten. Insbesondere interessierten die Ermittler, ob Personen, Geräusche oder Fahrzeuge aufgefallen seien. Wer Hinweise geben kann solle sich unter 0621 963 23312 melden. Vermutlich am Mittwoch soll ein Gutachter vor Ort Erkenntnisse sammeln. Am Wochenende war in Speyer bereits die Gaststätte „Paradies am See“ abgebrannt.