Mitten in der Nacht hält ein Brand in einer ungenutzten Gaststätte die Feuerwehr in Speyer in Atem.

Ein nächtlicher Brand in einer ungenutzten Gaststätte in der Kutschergasse in Speyer sorgt für Aufregung. In dem Gebäude befinden sich auch mehrere Wohnungen, die evakuiert werden mussten, sagte ein Polizeisprecher. Wie die Feuerwehr mitteilt, rettete sie drei Menschen aus dem Obergeschoss und dem Dachgeschoss. Sie blieben unverletzt.

Die Feuerwehr brachte das Feuer am frühen Montagmorgen rasch unter Kontrolle und löschte die Flammen. Zuvor hatten Polizisten mit Feuerlöschern versucht, den Brand zu bekämpfen. Anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro.

Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zur Ursache. Am Wochenende war in Speyer die Gaststätte „Paradies am See“ abgebrannt.