Spontan hat Jonas Hoffmann, Anwohner der Roßmarktstraße, einen Spendenaufruf zugunsten einer vom Brand am 11. Dezember betroffenen Familie gestartet. Die Aktion läuft über die Facebook-Seite „Roßmarktstraße am Altpörtel“. Über die Situation des Barbershop-Inhabers, seiner Frau und seines zehn Monate alten Kindes hat die RHEINPFALZ am Mittwoch berichtet.

Mehrere Tausend Euro hat Hoffmann in der Vergangenheit bereits mit Facebook-Spendenaufrufen für den Rosenverkäufer Rashid und die Soziale Anlaufstelle (SAS) für Obdachlose erzielt. Jetzt hofft er wieder auf Spendenbereitschaft der Speyerer. Als Nachbar wolle er nicht tatenlos zusehen, wie die Existenz des jungen Syrers zerstört werde.

Wie berichtet, hatte der Mann im Oktober seinen Barbershop unmittelbar neben dem Blumengeschäft in der Roßmarktstraße eröffnet, das zwei Monate später komplett ausbrannte. Für den Abschluss notwendiger Versicherungen hatte dem Syrer zunächst das Geld gefehlt, Corona-Hilfe greift nicht, weil der Brand in dem Haus sich vor dem aktuellen Lockdown ereignet hat. Zudem kann eine mögliche Rückkehr in Geschäfts- und Wohnräume bis zu einem halben Jahr dauern.

Hoffmann und seine Mitstreiter wollen mit dem Spendenaufruf nach eigener Auskunft dazu beitragen, dass die Familie, die derzeit bei Verwandten in Berlin untergekommen ist, in einer Speyerer Wohnung auf den Wiedereinzug und die hoffentlich gelingende Wiedereröffnung des Barbershops warten könne.

Spendenkonto