Ein Wohnhausbrand in der Großen Sämergasse in der Speyerer Innenstadt hat am Freitagmorgen für dramatische Szenen gesorgt.

„Auf dem Dach eines benachbarten Hauses saß eine Frau und rief um Hilfe. Sie wurde über die Drehleiter gerettet, vom Rettungsdienst versorgt und später mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht“, berichtet die Speyerer Feuerwehr. Diese war ebenso wie die Polizei gegen 5.45 Uhr alarmiert worden und bis circa 8.30 Uhr im Einsatz. Danach waren noch Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) gefragt, um mehrere durch die Flammen geplatzte Fensterscheiben zu verschließen. Auch die Stadtwerke wurden an den Unglücksort gerufen.

Mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr löschten deren Bericht zufolge im sogenannten Innenangriff. Schwerpunkt war das erste Obergeschoss, in dem mehrere Räume betroffen seien. „Das Haus ist komplett unbewohnbar, weil sich unter anderem der dichte Rauch durch die offene Bauweise über alle Geschosse verteilen konnte“, so die mit 21 Kräften und neun Fahrzeugen ausgerückte Wehr. Zur Schadenshöhe und zur Ursache des Feuers gab es am Freitag zunächst keine Angaben. Die Brandermittler müssten das Haus noch untersuchen, so eine Polizeisprecherin. Zunächst sei nur der Kriminaldauerdienst vor Ort gewesen. Die vom Dach geholte Frau habe sich wohl als einzige Bewohnerin in dem Einfamilienhaus aufgehalten. Gerettet wurde auch eine Katze.

In Speyer hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Gebäudebrände gegeben: bei einer Scheune und einem Lokal im Bereich des Steinhäuserwühlsees sowie in einer früheren Gaststätte in der Kutschergasse, ganz in der Nähe des Einsatzortes vom Freitag.