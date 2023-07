Ein Brand in einem Heim für betreutes Wohnen hat am späteren Sonntagabend einen Einsatz der Speyerer Feuerwehr erforderlich gemacht. Sie musste gegen 19.30 Uhr zu einer Einrichtung der Lebenshilfe in der Paul-Egell-Straße ausrücken. Der Mitteilung zufolge lag der Brandherd im Zimmer eines Bewohners, der für eine starke Rauchentwicklung sorgte. Die Wehrleute retteten zunächst einen Menschen, der an einem Fenster stand, aus dem Rauch strömte. Parallel wurde sich um eine weitere Person gekümmert, die sich aber selbst aus dem Brandhaus retten konnte. Alle weiteren Bewohner konnten das Haus ebenfalls verlassen. Zwei von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, schwer verletzt wurde laut Feuerwehr aber niemand. Das Feuer selbst war im Vergleich zur Rauchentwicklung relativ klein und konnte gelöscht werden. Nach einer Durchlüftung und der Messung der Raumluft sei der Betrieb in der Einrichtung wieder aufgenommen werden. Im Einsatz waren 20 Wehrleute mit vier Fahrzeugen, der Einsatz dauerte rund zwei Stunden, so Feuerwehr-Sprecher Thomas Tremmel.