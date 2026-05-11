Schock am Campingplatz: In der Nacht auf Samstag ist das Restaurant „Paradies am See“ vollständig abgebrannt. Nun beginnen die Ermittlungen zur Ursache. Wie läuft das?

Das Feuer hat nur Asche übrig gelassen. Es war mitten in der Nacht von Freitag auf Samstag im „Paradies am See“ ausgebrochen. Der Feuerwehr-Einsatz lief ab 2.30 Uhr. Das Restaurant am Steinhäuserwühlsee ist niedergebrannt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch offen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer offenbar auf der Rückseite des Lokals ausgebrochen. Der Betreiber des nahen Campingplatzes und Eigentümer des Lokals hatte bereits den Verdacht geäußert, dass es sich um Brandstiftung handeln müsse. Die Ermittler stehen bei ihrer Arbeit allerdings noch völlig am Anfang. Wie ein Sprecher der Kriminalpolizei auf Anfrage mitteilt, gestalten sich solche Brandermittlungen „schwierig und kompliziert“.

Zunächst müsse die Frage geklärt werden, ob der Ort des Geschehens überhaupt betreten werden könne – beispielsweise von Gutachtern. Schließlich könne das unter Umstände wegen ausgetretener Gase und Dämpfe noch gefährlich für die Gesundheit sein. Im Fall der Ermittlungen zum Brand im „Paradies am See“ stand am Montagmittag fest: ein externer Gutachter wird sich die Sache anschauen und vermutlich am Mittwoch hinzugezogen.

Generell werde bei Brandermittlungen nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen, erklärt der Polizeisprecher. So inspizieren die Ermittler beispielsweise die Stromleitungen und überprüfen, ob ein Fehler in der Elektrik die Ursache sein könnte, erklärt der Sprecher. Es gelte immer, die Brandausbruchsstelle auszumachen. Das könne bei einem vollständig niedergebrannten Einsatzort wie dem Restaurant am See auch fordernde Arbeit mit Schaufeln bedeuten. Kämen die Ermittlungen zum Ergebnis, dass beispielsweise ein technischer Defekt die Brandursache sei, wäre die Arbeit schnell abgeschlossen. Ergäben sich Hinweise auf Brandstiftung, zöge das weitere Ermittlungen nach sich. So würden dann etwa Zeugen gesucht. Die Spurensuche könne dann auch eine längere Zeit andauern.

So sind die Ermittlungen bei einem Brand vor rund zwei Monaten ganz in der Nähe beispielsweise noch nicht abgeschlossen: Am 12. März hatte eine Feldscheune in der Straße Am Rübsamenwühl gebrannt und war vollständig zerstört worden. Zusammenhänge zu anderen Bränden würden generell immer geprüft, heißt es von der Kripo. Um Aussagen über eine Verbindung zum Feuer im „Paradies am See“ zu treffen, sei es allerdings noch zu früh.