Schock am Campingplatz: Die Gaststätte „Paradies am See“ ist abgebrannt. Anlieger und Einsatzkräfte berichten von der Nacht. Nun beginnen die Ermittlungen.

Von der Speyerer Gaststätte „Paradies am See“ ist am Montag kaum noch etwas zu erkennen. Hinter einem Bauzaun und rot-weißem Absperrband der Polizei liegen die Überreste des Lokals, das in der Nacht auf Samstag niedergebrannt ist. Vor den noch stehenden, verkohlten Wänden türmt sich ein Berg aus Schutt: Stühle, Tische und eine verbrannte Regenrinne. In der Luft hängt immer noch der beißende Geruch des Brands. Auf der Straße hinter dem „Paradies am See“ stehen Fahrzeuge der Kriminalpolizei. Mit einem Hund suchen die Ermittler das Gelände ab.

Der angrenzende Campingplatz am Steinhäuserwühlsee ist bis auf drei Wohnmobile verlassen. „Wir sind zum Glück erst am Samstag angereist“, sagt eine Frau, die im Campingstuhl vor ihrem Wohnmobil sitzt. Auch die anderen beiden Camper seien erst angekommen, als der Brand bereits vorüber war. „Am Samstag sind viele abgereist“, berichtet eine Frau, die in der Nähe des Campingplatzes wohnt. Ob der Brand der Grund war, könne sie nicht sagen.

Durch Sirenen aufgewacht

„Ich habe nur einen lauten Knall gehört“, erzählt ein Mann, der die Nacht auf Samstag im Naherholungsgebiet etwa einen Kilometer westlich der abgebrannten Gaststätte verbracht hat. Das Feuer habe er nicht sehen können, da sein Stellplatz nicht direkt am Wasser liege. Eine andere Camperin berichtet: „Ich bin nachts durch die Sirenen aufgewacht – als ich am nächsten Tag zur Gaststätte gefahren bin, habe ich nur noch ein paar Glutherde gesehen.“

Wolf Bonnet, der Pächter des Campinggeländes, das etwa 100 Meter von Tullastraße und Auestraße entfernt liegt, hat zwar die Flammen selbst nicht gesehen – er wurde jedoch ebenfalls durch die Sirenen geweckt. 1998 habe er die Gaststätte „Paradies am See“ an den derzeitigen Inhaber Horst Marschlich verkauft. Wie der Inhaber selbst fragt sich auch Bonnet, wie es zu dem Brand kommen konnte: „Durch die Bauweise sollte das Gebäude nicht so einfach in Brand geraten“, sagt er. Auffällig sei für ihn zudem, dass im März bereits die Scheune des Reitclubs Speyer unweit des „Paradies am See“ abgebrannt ist.

„Wie schlimm ist das bitte für das Personal?“, sagt Marschlich. Gerade zu dieser Jahreszeit laufe die Saison erst an. Er wolle schnellstmöglich Kontakt mit der Arbeitsagentur aufnehmen, um Lösungen für das Personal zu finden. Marschlich hält weiterhin daran fest, dass es sich um Brandstiftung handle: „Für mich ist es unvorstellbar, wie jemand dazu im Stande sein kann, so etwas zu tun – ich hoffe, die Polizei erwischt den Schuldigen“, sagt er. Neue Erkenntnisse zur Brandursache gebe es laut Inhaber der abgebrannten Gaststätte jedoch noch nicht. Während der Betrieb der Gaststätte bis auf Weiteres eingestellt werden muss, stehen der angrenzende Badestrand sowie der Campingplatz Gästen wie gewohnt zur Verfügung.

„Sehr erschreckend“

Der Einsatz mitten in der Nacht hat zahlreichen Helfern viel abverlangt. Christopher Sohn war als einer der ersten rund 20 ehrenamtlichen Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks (THW) vor Ort. Zu dem Zeitpunkt habe das Gebäude noch gebrannt. „Sehr erschreckend“ sei das gewesen, erinnert er sich. „Besonders, wenn man das Restaurant kennt.“

Schon auf der Anfahrt sei klar geworden, dass eine größere Aufgabe bevorstehen würde. Sohn habe die Information erhalten, dass vor Ort ein Radlader benötigt werde, um die Reste der massiven Holzblockhütte abzureißen. Die Maschine kam aus Neustadt – unterstützt von ortskundigen Lotsen aus Speyer und der Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung, die die Einsatzstelle ausleuchtete. Allerdings sei der beengte Raum an der Brandstelle eine Herausforderung gewesen. Um mit schwerem Gerät zu arbeiten, brauche es Platz. Den Einsatzkräften war klar: Ein Radbagger würde hier besser zurecht kommen. Ein glücklicher Zufall habe den Einsatz dann beschleunigt: Spezialisten des Ortsverbands Spiesen-Elversberg hatten mit entsprechender Ausrüstung ebenfalls in Neustadt geübt und waren schnell vor Ort. Der Radbagger habe die Reste der Holzhütte abgetragen, die Feuerwehr habe sie abgelöscht und der Radlader habe sie zu einem Haufen zusammengeschoben.

Solche Einsätze seien immer sehr anstrengend, sagt Sohn. „Nach drei bis vier Stunden Schlaf ist man sofort hellwach.“ Das habe auch Auswirkungen auf den Tag danach und die ganze Wochenendplanung der ehrenamtlichen Helfer. „Auch für die Familien ist das herausfordernd“, weiß er.

Brandursache offen

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch offen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer offenbar auf der Rückseite des Lokals ausgebrochen. Die Ermittler stehen bei ihrer Arbeit noch völlig am Anfang. Wie ein Sprecher der Kriminalpolizei auf Anfrage mitteilt, gestalten sich solche Brandermittlungen „schwierig und kompliziert“.

Zunächst habe die Frage geklärt werden müssen, ob der Ort des Geschehens überhaupt betreten werden könne – beispielsweise von Gutachtern. Schließlich könne das unter Umstände wegen ausgetretener Gase und Dämpfe noch gefährlich für die Gesundheit sein. Im Fall der Ermittlungen zum Brand im „Paradies am See“ stand am Montagmittag fest: ein externer Gutachter wird sich die Sache anschauen und vermutlich am Mittwoch hinzugezogen.

Generell werde bei Brandermittlungen nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen, erklärt der Polizeisprecher. So inspizieren die Ermittler beispielsweise die Stromleitungen und überprüfen, ob ein Fehler in der Elektrik die Ursache sein könnte, erklärt der Sprecher. Es gelte immer, die Brandausbruchsstelle auszumachen. Das könne bei einem vollständig niedergebrannten Einsatzort wie dem Restaurant am See auch fordernde Arbeit mit Schaufeln bedeuten. Kämen die Ermittlungen zum Ergebnis, dass beispielsweise ein technischer Defekt die Brandursache sei, wäre die Arbeit schnell abgeschlossen. Ergäben sich Hinweise auf Brandstiftung, zöge das weitere Ermittlungen nach sich. So würden dann etwa Zeugen gesucht. Die Spurensuche könne dann auch eine längere Zeit andauern.

So sind die Ermittlungen bei einem Brand vor rund zwei Monaten ganz in der Nähe beispielsweise noch nicht abgeschlossen: Am 12. März hatte eine Feldscheune in der Straße Am Rübsamenwühl gebrannt und war vollständig zerstört worden. Zusammenhänge zu anderen Bränden würden generell immer geprüft, heißt es von der Kripo. Um Aussagen über eine Verbindung zum Feuer im „Paradies am See“ zu treffen, sei es allerdings noch zu früh.