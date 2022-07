Die unsachgemäße Verwendung von Leinöl könnte die Ursache für den Brand im Alten Stadtsaal Speyer am 16. Juli gewesen sein. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag nach Untersuchungen von Brandermittlern und eines Brandsachverständigen mitgeteilt. Wie berichtet, war bei dem im ersten Obergeschoss des historischen Gebäudes ausgebrochenen Feuer ein Sachschaden von rund 70.000 Euro entstanden. Die Spielstätte des Kinder- und Jugendtheaters durfte zeitweise nicht betreten werden.

„Hinweise auf ein vorsätzliches Inbrandsetzen oder auf einen technischen Defekt haben sich bisher nicht ergeben“, so die Ermittler, die ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen haben. Wenn der Umgang mit Leinöl die Unglücksursache wäre, käme fahrlässige Brandstiftung in Betracht. Zum konkreten Einsatz von Leinöl in dem Gebäude äußerten sich auf Anfrage weder die Stadt als Eigentümer noch die Polizei. Formen des Produktes kommen in der Küche, aber auch im Holzschutz zum Einsatz. Im letztgenannten Fall warnen Experten vor der unsachgemäßen Lagerung mit Leinöl getränkter Lappen. Sie sollten nur in nicht brennbaren und luftdichten Behältnissen verstaut werden. Sonst könnten sie sich gerade bei Wärme in Reaktion mit Luftsauerstoff entzünden.