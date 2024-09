Brahms und Bruckner stellte das Mandelring Quartett in der Krypta mit Kammermusik einander gegenüber. Im Schlusskonzert gibt es wieder Werke beider Meister.

Wien, Restaurant Rother Igel, 25. Oktober 1889, Johannes Brahms und Anton Bruckner, beides Komponisten und Junggesellen, sind zum Essen verabredet. Ihr musikalischen Vorstellungen sind denkbar unterschiedlich, ihre Musik dementsprechend auch. Doch beim Essen ist ihr Geschmack identisch: Beide bestellen Geselchtes mit Knödeln und Kraut. Daraufhin Anton Bruckner zu seinem Kollegen: „Sehn’s Herr Doktor, a Geselchtes mit Knödeln und Kraut, dös is der Punkt, wo wir uns verstehen.“

Diese Anekdote ist einfach zu köstlich, um sie im Zusammenhang mit der Kontroverse zwischen den beiden Meistern als vermeintliche oder tatsächliche Protagonisten im Streit zwischen Konservativen und Neutönern, zwischen „Brahminen“ und „Wagnerianern“ nicht zu erwähnen. Außer mit der Aussage, dass ihm seine eigenen Sachen besser gefallen, hat sich Bruckner über den norddeutschen Protestanten Brahms kaum je öffentlich geäußert. Von Brahms gibt es dagegen nicht wenige herbe Einschätzungen zu der Kunst seines Kollegen aus Oberösterreich. Bei der Trauerfeier für diesen soll er aber zugegen gewesen sein und Tränen sollen seinen sprichwörtlichen Bart benetzt haben.

Mehr im Schlusskonzert

Im großen Abschlusskonzert am Donnerstag, 3. Oktober, um 16 Uhr im Dom werden wieder gezielt Werke von Brahms und Bruckner in Beziehung zueinander gesetzt: Orchesterstücke und geistliche Musik.

Im Fall von Kammermusik gab es diese Konfiguration schon im Konzert in der Krypta des, bei der das angesehene Mandelring Quartett aus Neustadt das erste Streichquartett von Brahms c-moll op. 51 Nr. 1 und das große Streichquintett F-Dur von Bruckner spielte.

Dieses ist das einzige gewichtige Kammermusikwerk des Meisters von St. Florian und in der Tat ein Werk von gleichsam sinfonischer Größe.

Beim Konzert der Mandelrings in ihrem 41. Jahr wurde an für Kammermusik ungewohntem, aber in diesem Fall höchst passendem, eindrucksvollen Ort einmal mehr die große Klasse und gestalterische Kunst des Ensembles offenkundig. Der Bratschist Roland Glassl, ehedem selbst Mitglied in dem Quartett, spielt den Part der zweiten Viola bei Bruckner.

Eindringlicher Abend

Der überaus eindringliche Abend brachte die Unterschiede zwischen den beiden Werken in nachhaltiger Weise auf den Punkt. Das Mandelring Quartett mit Sebastian und Nanette Schmidt, Violine, Andreas Willwohl, Viola, und Bernhard Schmidt, Violoncello, spielte das erste Brahms-Quartett sehr dicht und mit bestechender innerer formaler Logik sowie einer unbestechlichen Klassizität.

Damit aber durchleuchteten die vier Musiker sehr genau und nachvollziehbar die komplexe Struktur des Werks.

Wenn im 20. Jahrhundert in seinem berühmten Aufsatz „Brahms, der Fortschrittliche“ Arnold Schönberg Brahms zum Vorbild für sein eigenes Prinzip der entwickelnden Variation (das meint: Grundmotive erscheinen in einer Komposition in immer neuen, fortschreitenden Ausprägungen) erklärte, dann dachte er nicht zuletzt an Werke wie das c-moll Quartett. Hochkonzentriert war das Mandelring Quartett hier am Werk.

Himmlische Rosen, höllischer Schwefel

Das war es selbstverständlich auch im zweiten Konzertteil beim Bruckner-Quintett so, wo das Ensemble ebenso seine Klangkultur und technische Souveränität belegte. Doch schon vom ersten Takt an war hier dann andere ästhetische Wirkung zu spüren: die von Weite und großen dynamischen Wellen, die von ausgedehnten Entwicklungen und scharfen Kontrasten sowie die von – im wunderbaren Adagio – schier unendlicher Gesanglichkeit. Dieser Satz ließ sogar der Brahms-Intimus Max Kalbeck gelten, der in dem Werk „Hochverrat, Empörung und Tyrannenmord“ witterte. „Seine Musik duftet nach himmlischen Rosen und stinkt nach höllischem Schwefel“, heißt es weiter in Kalbeck Besprechung über Bruckner und sein Streichquintett.

Musik und Raum

Schwefelgedünst in der Krypta des Doms? Natürlich nicht! Das Quintett ist ein grandioses Werk ganz eigenen Rechts – und so erklang es hier.

Wie zwei Tage später bei der Aufführung der vierten Sinfonie oben gilt: Bruckners weltliche Instrumentalmusik ist nicht für Kirchenräume geschrieben, aber in ihnen entfaltet sie eine besondere Wirkung. Nicht, weil das alles verkappte Kirchenmusik wäre, sondern weil – gerade im Fall des Speyerer Doms – der Geist des Bauwerks einen Widerschein im Geist der Musik findet.

Der erste Brahms-Bruckner-Abend war so ein Gewinn – und es war auch sehr gut, dass neben der Sinfonik und natürlich der Kirchenmusik auch dieses besondere Kammermusikwerk des Jubilars in diesem Rahmen ein Teil des Festivals war.

Info

