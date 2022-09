Der Schiffer-, Schiffbauer- und Fischerverein erinnert daran, wie eng Speyers Wirtschaft einst mit dem Rhein verknüpft war. Die Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert hatte darauf großen Einfluss. An sie erinnern nun im Museum des Vereins neue Ausstellungsstücke.

„Ein hoher Zugewinn“, freute sich Vorstandsvorsitzender Thomas Ritter vom Schiffer-, Schiffbauer- und Fischerverein Speyer über ein Geschenk besonderer Art: Die Fotografien von acht großen Karten aus dem Jahr 1856, die Johann Gottfried Tullas Rheinbegradigung auf der Strecke zwischen Lauterburg und Frankenthal darstellen. „Sie erhalten in unserem Brückenhaus einen besonderen Platz“, versicherte Ritter. Sie ergänzen den umfangreichen Bestand an Karten, Zeichnungen, Fotografien und Schiffsmodellen in dem Museum.

Die 70 Zentimeter hohen und 60 Zentimeter breiten Exemplare überreichte der Speyerer Bauingenieur Friedrich Schneider, ehemaliger Leiter des Aufsichtsbezirks Speyer des Wasser- und Schifffahrtsamts Mannheim, vor einigen der 80 Vereinsmitgliedern. Darunter befanden sich Ehrenvorsitzender Günter Kuhn (82) und Philipp Herklotz (93), zwischen 1956 und 2020 Lotse auf dem Rhein und der wohl beste Kenner des Fahrverlaufs auf der genannten Strecke.

Originale in Nordbaden

Vermittelt hatte den „Zugewinn“ Schneiders Schwiegersohn, der Speyerer CDU-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Michael Wagner, der in Mainz auch als Vorsitzender des Kulturausschusses im rheinland-pfälzischen Landtag tätig ist. Die Karten lagern im nordbadischen Landesarchiv Karlsruhe; im Landesarchiv Speyer verwahrte Karten erwiesen sich für eine fotografische Darstellung nach Wagners Aussage als nicht geeignet.

Tulla-Experte Schneider stellte einen Zusammenhang mit der heutigen Zeit her: „Die 1809 begonnene und 1876 beendete Rheinbegradigung geschah nicht aufgrund der Schifffahrt. Das Ziel war ein verbesserter Schutz vor Hochwasser. Das erhöhte auch den Lebensstandard in und um Speyer.“ Thema sind diese Phänomene im nun beschenkten Museum in mannigfaltiger Form. Dieses ist 1979 vom Schiffbauer-, Schiffer- und Fischerverein Speyer eingerichtet worden.

In Museum zu sehen

Im Museum ausgestellte Schiffsmodelle wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Schiffsbauern, die im alten Hafen ansässig waren, maßstabsgetreu gebaut und sind somit deutlich über 100 Jahre alt. Noch bis Ende des Monats ist das Museum regelmäßig sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Wenn es vorne verschlossen ist, Zugang über den Hintereingang; Anmeldung für andere Termine unter Telefon 0172 8772319.