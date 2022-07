Die erneute Sperrung der B39 auf der Höhe des Priesterseminars für einen Brückenbau in der Nacht von Freitag auf Samstag bringt Verkehrsbehinderungen mit sich. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist in der Zeit von circa 21 bis 5 Uhr eine Umleitung des Verkehrs in beide Richtungen erforderlich. Wer in Richtung Baden unterwegs ist, werde an der Anschlussstelle Speyer-Süd ausgeleitet, um über die Landauer Straße, Paul-Egell-Straße, Lindenstraße und Karl-Leiling-Allee zur Anschlussstelle Zentrum geführt zu werden. Die Abfahrtsrampe zum Closweg bleibt für Anlieger des Stadtteils Vogelgesang geöffnet. In umgekehrter Richtung werde der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Vogelgesang und Süd durch die Stadt geleitet. In der Paul-Egell-Straße werde entlang der Umleitungsstrecke ein Halteverbot angeordnet. Damit könnten auch für die Anwohner Beeinträchtigungen verbunden sein, meldet die Stadt mit Bitte um Verständnis. Die Sperrung wird erforderlich, weil das Traggerüst der im Bau befindlichen Fuß- und Radverkehrsbrücke am Priesterseminar zum zweiten Mal aufgebaut werden muss. Es ist erhöht worden, nachdem beim ersten Mal Lastwagen drangefahren waren.