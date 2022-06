Einbau des Traggerüsts erfolgreich, vorerst keine weitere Vollsperrung erforderlich – das war die Meldung zur B39-Brücke am Priesterseminar am Montag. Am Dienstag kam die Rolle rückwärts.

Schon in der Nacht von Mittwoch, 29. Juni, auf Donnerstag, 30. Juni, wird laut Stadt eine erneute Sperrung der B39 im Baustellen-Bereich mit Umleitung des Verkehrs durch die Paul-Egell-Straße und Haltverbot erforderlich. Grund dafür sei, dass am Dienstag mehrere Lastwagenfahrer die Höhenbegrenzungsschilder vor der Baustelle ignoriert und mit einer unzulässigen Höhe von mehr als vier Metern die Brücke passiert hätten. Folge: das neu eingebaute Traggerüst wurde von den Lastern berührt und beschädigt.

Eine Stadt-Sprecherin hatte am Nachmittag von vier Lastwagen berichtet, die das Verbot ignoriert hätten. Dabei sei es mit dreifacher Beschilderung versehen. Die Verwaltung werde nun Kontrollinstrumente einsetzen, um weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern: „So sollen etwa elektronische Höhenmessungen dafür sorgen, dass die zulässige Höhe nicht überschritten wird.“ Die Polizei könne dort keine Zusatzkontrollen ermöglichen, teilt die Stadt mit. Bei den bis Dezember angesetzten Bauarbeiten für eine neue Radfahrer- und Fußgängerbrücke komme es nun zu Verzögerungen.