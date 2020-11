Die Pioniere haben sich schon seit etlichen Jahren aus Speyer verabschiedet, und nun ist auch eine Spende der Soldaten an die Domstadt verschwunden. Die ab 1998 im Binsfeld mit deren Hilfe errichtete, aber stark in die Jahre gekommene Holzbrücke ist am Dienstag binnen eines Tages in ihre Einzelteile zerlegt worden. Abgesperrt sind die Balken, die den Übergang zwischen Binsfeldsee und Kuhuntersee sicherten, nun am Wegesrand gestapelt.

Die altersbedingten Defizite an der Holzkonstruktion waren laut Stadtverwaltung nicht mehr reparabel, deswegen wurde eine Erneuerung in die Wege geleitet – wieder in Holzbauweise, um dem Landschaftsbild Rechnung zu tragen. Mit den Arbeiten im ersten Abschnitt wurde der Baubetriebshof der Stadt beauftragt. Die neue Konstruktion für 125.000 Euro soll im Februar 2021 stehen. Dann ist die Pionierbrücke endgültig Geschichte. Ob dann mit Blick auf den Zugang zum extra ausgewiesenen Hundestrand von der „Hundebrücke“ im Binsfeld die Rede sein wird? Abwarten ...