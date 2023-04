Für die Freigabe der fast fertigen Brücke am Priesterseminar gibt es noch keinen Termin. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Es werde jedoch „im Laufe des zweiten Quartals 2023“ damit gerechnet. Die zusätzliche Verbindung für Radler und Fußgänger überspannt die B39 in der Nähe des Lidl-Marktes. Die Stadt wendet sich gegen Kritik von Bürgerseite, dass wegen des Baus des Geländers von zwei Seiten her eine unnötige Nahtstelle entstanden sei. Diese befinde sich am Übergang zwischen Brückenaufleger und -träger und sei konstruktiv notwendig. Sie werde ohne Mehrkosten stufenweise eingebunden. Handlungsbedarf bei einer weiteren Überquerung gibt es schon länger bei der Sonnenbrücke im Hasenpfuhl: Hier ist die Brüstung nach Auffassung der Stadt zu niedrig und soll aufgemauert werden. Auch hierfür gebe es keinen Termin. Die Planungen könnten „derzeit aus personellen Gründen nicht vorangebracht werden“.