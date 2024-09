Die meisten Speyerer Brücken scheinen in gutem Zustand zu sein. Was nicht heißt, dass es keine Arbeit gibt

Brücken sind tagtäglich starker Belastung ausgesetzt – und sind zum Teil schon Jahrzehnte alt. Zu ihrer Bauzeit war der Verkehr ein ganz anderer als heute. Deswegen sind Kontrolle und Reparatur absolut wichtig, allerdings auch kein Kinderspiel. Mit Sanierungen wird es auf Dauer auch nicht getan sein. Die Salierbrücke zum Beispiel braucht wohl in gut 25 Jahren einen Neubau. Erste Untersuchungen dafür laufen schon, was die Dimensionen solcher Vorhaben zeigt. Sie erfordern große Investitionen. Die meisten Speyerer Brücken werden gut bewertet, Arbeit gibt es trotzdem. In der Oberen Langgasse etwa geht es aus vielen verschiedenen Gründen nur langsam weiter.