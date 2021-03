Brücke mit besonderem Schicksal: „Insgesamt in keinem guten Zustand“ befindet sich laut Stadtverwaltung die Fußgängerbrücke über den Gießhübelbach zwischen Holzstraße und Hans-Purrmann-Allee direkt vor dem St.-Vincentius-Krankenhaus. Mittelfristig werde die Brücke abgerissen werden müssen; eine Instandsetzung sei nicht mehr wirtschaftlich, teilt Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit. Die Brüstungen sind schon abgesperrt. Das werde sich auch vorerst nicht ändern, so Eschenbach.

Der Übergang sei nämlich vom möglichen Bau des Bahnhaltepunkts Speyer-Süd abhängig. Wenn dieser neue Haltepunkt ganz in der Nähe, an der Hasenstraße, käme, dann würde die Brücke an Bedeutung gewinnen, kalkuliert die Tiefbauabteilung im Rathaus. Sie läge dann „genau in der Achse vom Haltepunkt zum Krankenhaus und würde als reine Geh- und Radwegbrücke durchaus Sinn machen“. In diesem Fall könnte eine Ersatzbrücke gebaut werden. Wenn der Haltepunkt jedoch nicht käme, „könnte man wahrscheinlich darauf verzichten, weil in der Nähe die Brücke Geisselstraße/Albert-Pfeiffer- Straße ist“.

Von Haltepunkt abhängig

Und kommt der Haltepunkt? Das ist weiterhin offen. Der Stadtrat war zwar bisher mehrheitlich dafür, aber es läuft noch das Planfeststellungsverfahren. Verschiedene Ratsfraktionen haben sich zudem einen „Ausstieg“ auf dem Projekt vorbehalten, wenn dieses zu teuer wird. Nächster Schritt im Planfeststellungsverfahren wäre der Erörterungstermin, der Corona-bedingt aber schon seit rund einem Jahr nicht stattfinden kann.