Der beliebten Brücke für Fußgänger und Radfahrer über den Gießhübelbach in Höhe des St.-Vincentius-Krankenhauses droht langfristig der Abriss. Noch sei das bereits 1911 auf Stadtplänen verzeichnete Bauwerk, das Hans-Purrmann-Allee und Holzstraße verbindet, „verkehrssicher“ und werde noch einige Jahre seinen Dienst tun, sagte Robin Nolasco, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauwesen der Stadtverwaltung, am Mittwochabend im Stadtrat. Dennoch weise die Brücke so starke Schäden auf, dass eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre. Unter anderem gebe es Risse im Betonbogen. Man müsse zu gegebener Zeit über einen Ersatzneubau oder eine ersatzlose Streichung nachdenken, so Nolasco.

In einem schlechten Zustand sind vor allem die Brüstungen. Diese sind nach Auskunft von Florian Benner von der Tiefbauabteilung „seitlich abgewandert“ und stehen teilweise über. Aus Sicherheitsgründen wurden die Brüstungen bereits 2021 mit Bauzäunen abgesperrt, da sie nicht nur brüchig, sondern auch zu niedrig sind. Claus Ableiter (Freie Wähler) hatte beantragt, den unschönen Anblick der Zaunlösung zu beenden und Alternativen aus Holz oder Stahl zu prüfen. Benner sah dieses Ansinnen überaus kritisch, weil jede Art von Konstruktion in der Brücke verankert werden müsse. Dafür müssten die Brüstungen entfernt und die Brücke selbst geöffnet werden. Dies sei ein erheblicher Aufwand und könnte noch größere Schäden nach sich ziehen. Der Stadtrat entschied daher mehrheitlich, alles so zu belassen, wie es ist.