Die Firma, die die Baustelle einrichten und dafür die B39 verengen sollte, verspätet sich zwar. Trotzdem steht der Zeitplan für den Bau der „Brücke am Priesterseminar“ – zumindest grob.

Angesichts der heutigen Unsicherheiten auf dem Bausektor ein festes Enddatum für ein gut halbjähriges Projekt ausgeben? So verwegen ist Florian Benner, Leiter der Tiefbauabteilung der Stadt Speyer, nicht. Er hat am Montag über die Verschiebung der Baustelleneinrichtung um einen Tag informiert, für diese Woche aber auch schon die Aufstellung von Containern der zuständigen Baufirma Eiffage (Alzey) angekündigt. In der nächsten Woche dürften erste Erdarbeiten zu sehen sein.

„Ende des Jahres“ soll die neue Fuß- und Radwegbrücke dann von der Paul-Egell-Straße und der Straße Im Palmer aus die B39 überspannen und nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern die Verbindung zwischen Vogelgesang und Innenstadt deutlich erleichtern. „Baustahl ist knapp und teuer, beim Stahl für das Geländer dürfte es nicht anders aussehen“, sagt Benner mit Verweis auf die aktuelle Situation. Er könne nicht ausschließen, dass es in der Bauphase zu Stockungen kommt.

Kosten von 1,74 Millionen Euro

Beim Preis für das Projekt hat die Kommune die veränderte Lage bereits zu spüren bekommen. Hatte sich die eigentliche Schätzung für den Brückenentwurf eines Kemptener Ingenieurbüros bei rund einer Million Euro bewegt, ist der Auftrag nun zu einem Kostenvolumen von 1,74 Millionen Euro ergangen. Dazu kommt ein auf gut 200.000 Euro taxierter Beitrag, den die Stadt leistet, damit das Land nach der Fertigstellung den Unterhalt der Brücke übernimmt. Ein Punkt, der zu Kostensteigerungen beigetragen habe, seien die zusätzlichen Treppenaufgänge auf beiden Seiten, so Benner.

Wenn die Baustelle eingerichtet ist, kann der Verkehr auf der B39 laut Benner weiterhin in beide Richtungen fließen – aber nur noch mit Tempo 50. Ende Juni/Anfang Juli sowie im September seien zwei vorwiegend nächtliche Sperrungen geplant, in denen ein am Rand vorgefertigtes Baugerüst für die Betonarbeiten zuerst ein- und dann ausgebaut wird. Dann würden Kfz durch die Paul-Egell-Straße umgeleitet. In der gesamten Projektzeit seien die betroffenen Bereiche des Radwegs zwischen Paul-Egell-Straße und B39 auf der einen und des Wegs zwischen Baugebiet am Priesterseminar auf der anderen Seite gesperrt.

Auch Spielplatz kommt

Am Anfang gehe es um Erdarbeiten für die Fundamente, sagt Benner über den Ablauf. Auf jeder Seite der B39 werde ein Kran aufgestellt. Das Containerdorf der Baufirma entstehe im Vogelgesang. „Da ist mehr Platz.“ Auf der Seite des Lidl beginnt die Brücke in der Nähe des Kreisels und windet sich dann S-förmig auf 82,50 Meter in den Vogelgesang. Die zusätzliche Verbindung in den südlichsten Stadtteil gehört zum Projekt „Soziale Stadt Speyer-Süd“, wie auch ein neuer Spielplatz, der bis Jahresende neben dem südlichen Ende der Brücke entstehen soll.