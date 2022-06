Das Traggerüst für die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke am Priesterseminar steht. Es ist am Wochenende unter starker Beleuchtung aufgebaut worden. Das hatte eine nächtliche Sperrung der unter der Brücke verlaufenden B39 und eine Umleitung des Verkehrs durch die Paul-Egell-Straße erforderlich gemacht. „Die Arbeiten sind nach Plan verlaufen“, so die Stadt auf Anfrage. Auch Christopher Keller, Projektleiter der Baufirma Eiffage, zeigte sich zufrieden. Jetzt folgten Schal- und Betonarbeiten über Monate hinweg. Voraussichtlich Anfang Dezember seien diese fertig, sodass – mit erneuter B39-Sperrung – das Traggerüst abgebaut werden könne. Acht Mitarbeiter sind für die Alzeyer Firma in Speyer tätig.

Die 82,50 Meter lange Brücke soll eine bessere Verbindung zwischen der Paul-Egell-Straße und dem Vogelgesang ermöglichen. Für ihren Bau wird mit Kosten von 1,74 Millionen Euro gerechnet, die innerhalb des Projektes „Soziale Stadt Speyer-Süd“ bezuschusst werden. Seit Abschluss der nächtlichen Maßnahme rollt der Verkehr wieder, wenn auch auf verengten Fahrstreifen.