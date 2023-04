Die noch im März von der Stadt in Aussicht gestellte Freigabe der neuen Fahrrad- und Fußgängerbrücke am Priesterseminar „spätestens im Mai“ wird wohl nicht eingehalten. Die Verwaltung geht jetzt auf Anfrage von einer Fertigstellung Mitte Juni aus, wobei über den Termin für die Freigabe noch nicht entschieden sei: Sie solle „voraussichtlich Mitte des Sommers“ stattfinden, so eine Sprecherin.

Vergangene Woche wurde asphaltiert, jetzt haben laut Stadt die Rampen- und Anschlussarbeiten begonnen: Neben der Paul-Egell-Straße werde das Bauwerk in einer Breite von 3,50 Meter an den Bestand herangeführt und von 230 Quadratmeter neuer Wegefläche abgegrenzt. Im Vogelgesang gehe es ebenfalls in 3,50 Meter Breite über einen künftigen Spielplatz mit Einmündung am Weg „Im Palmer“.

Zweite Sperrung ab Freitag

Die Installation einer Schutzplanke unter der Brücke macht von 2. bis 5. Mai eine Sperrung der B39 in Fahrtrichtung B9 erforderlich: Diese gilt laut Stadt jeweils von 9 bis 18 Uhr ab der Höhe Lidl-Kreisel. Dort werde der Verkehr in die Paul-Egell-Straße abgeleitet. Eine zusätzliche Sperrung der B39 – diesmal in beide Richtungen – hat das Land schon für die Zeit zwischen 28. April, 18 Uhr, und 1. Mai, 5 Uhr, angekündigt. Anlass hierfür: der Abriss der benachbarten Closweg-Brücke.