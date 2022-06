Für den kürzlich gestarteten Neubau der B39-Brücke am Priesterseminar ist ein erster Umbau der Verkehrssicherung erforderlich. Wie die Stadt informiert, wird deshalb am Freitag, 10. Juni, von 8 bis 16 Uhr eine halbseitige Sperrung der B39 eingerichtet.

Der Verkehr in Fahrtrichtung B9 werde an der Anschlussstelle Vogelgesang ausgeleitet, über Paul-Egell- und Landauer Straße geführt und an der Anschlussstelle Süd wieder zurück auf die B39 geleitet. Für die Paul-Egell-Straße bringe das ein Haltverbot mit sich. In Fahrtrichtung Baden werde die B39 nicht gesperrt. Die Stadt rechnet mit Verkehrsbehinderungen. Infos im Netz: www.speyer.de/bruecke-priesterseminar.