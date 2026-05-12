Zwei Brände kurz hintereinander haben Gaststätten in Speyer getroffen. In beiden Fällen steht die Ursache noch nicht fest.

Wenige Tage nach den beiden Bränden in zwei Speyerer Gaststätten gehen die Ermittlungsarbeiten der Kriminalpolizei weiter. Wie berichtet, waren Ermittler an der niedergebrannten Gaststätte „Paradies am See“ nahe des Steinhäuserwühlsees am Montag unter anderem mit einem Hund vor Ort. Warum das Tier eingesetzt worden ist, dazu macht die Kriminalpolizei auf Nachfrage keine Angaben. Das würde den Ermittlungserfolg gefährden, teilt eine Sprecherin mit. Der Brand in der Nähe des Campinggebiets war in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgebrochen. Rund 48 Stunden später hatte es mitten in der Stadt gebrannt. In der Kutschergasse war in einer ehemaligen Gaststätte Feuer ausgebrochen. Dort spricht die Polizei nach ersten Ermittlungen bereits die Vermutung aus, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben könnte. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

Neue Erkenntnisse zu den Bränden würden erst erwartet, nachdem sich ein Gutachter die beiden Örtlichkeiten angesehen habe.