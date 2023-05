Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die in Tokio vorgesehenen Olympischen Sommerspiele sind aufgrund der Corona-Pandemie zum Leidwesen vieler Sportler zunächst ausgesetzt und in das Jahr 2021 verschoben worden. Peter Gutmann, seit seiner Übersiedlung im Jahr 1981 Speyerer Bürger, erlebte vor 56 Jahren als Federgewichts-Boxer, damals noch für die polnische Staffel, die Wettbewerbe 1964 in der japanischen Metropole.

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ äußerte der heute 78-Jährige Olympionike viel Verständnis für die Aktiven, die ihr Trainingsprogramm auf das bedeutendste Sportereignis