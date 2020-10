Anders als beim Bundesliga-Ringen und Judo sagt der Südwestdeutsche Amateur-Box-Verband (SWABV) alle in der Corona-Phase erwogenen Veranstaltungen, Sparrings- und Trainingstreffs bis zum 31. Dezember 2020 ab. Das beschloss der SWABV in einer eigens dazu einberufenen Sitzung.

Das betrifft in Speyer alle diesbezüglichen Überlegungen der Klubs Athletenverein 03 und 1. BC. SWABV-Präsident Ramie Al-Masri (Kaiserslautern): „Wir verfolgen die Pandemie-Entwicklung seit März aufmerksam.“

Enormer Aufwand

Der Verbandspräsident: „Der Wiedereinstieg in einen Wettkampfbetrieb kann nach Überzeugung der Verbandsführung allerdings erst dann erfolgen, wenn die Lage in Deutschland und Rheinland-Pfalz sich soweit entspannt hat, dass es verantwortbar erscheint, gerade in einem Kontaktsport wie Boxen Veranstaltungen zu genehmigen.“

2021 werde „unter Abwägung aller Umstände“ eine weitere Entscheidung getroffen.