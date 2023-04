Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An einem sengend heißen Sommertag vor 70 Jahre (1951) flogen auf dem früheren Fußball-Platz am Roßsprung die Fäuste: Walter Schopp und Hermann Müller präsentierten sich in einem sonnenbeschienenen Ringgeviert als erste Speyerer Berufsboxer.

Der Mannheimer Boxmanager Julius Polzer arrangierte die Veranstaltung mit insgesamt fünf Kämpfen. Er versprach sich vom damaligen Hausherrn FV Speyer und den Boxprofis viele