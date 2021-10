Noemi Costanzino, vor ihrer Heirat als Noemi Lo-Curto eine der erfolgreichsten Kämpferinnen des Deutschen Boxsport-Verbandes, sieht sich mit 24 Jahren nicht am Ende ihrer Laufbahn. „Klar, ich will weiter in den Ring“, sagte die Deutsch-Italienerin der RHEINPFALZ und nimmt daher nach wie vor am Training des AV-Coachs Robert Schander teil.

Die Medizinische Fachangestellte des Diakonissen-Krankenhauses begann 2005 mit dem Boxen. Sie war 2020 mit dem Bemühen gescheitert, über die italienische Olympia-Qualifikation in Tokio 2021 zu starten. Die Speyererin ist internationale deutsche Meisterin, deutsche Vizemeisterin, mehrfache Südwest-Titelträgerin und DM-Dritte.