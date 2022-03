Hüseyin Cinkara, in Speyer geborener Berufsboxer aus Schifferstadt, beendet die Pandemie-bedingte Auszeit. Der in 17 Profiduellen ungeschlagene Europameister im Cruisergewicht (bis 90,7 Kilogramm) trifft am Samstag, 26. März 2022, in Göppingen zu einem Nicht-Titelkampf über zehn Runden auf den Tschechen Jiri Prochazka aus Brünn (14 Kämpfe, zehn Siege).

Ersatzfight

Das Duell im Schwäbischen ist sozusagen der Ersatz für einen in Russland vorgesehenen, wegen des Ukraine-Kriegs abgesagten Titelfights. Gewinnt der Schifferstadter auch zum 18. Mal, verbessert er sich in der internationalen Rangliste seiner Gewichtsklasse. Derzeit ist er Achter unter 100 Kollegen.

Ein Erfolg Cinkaras in Göppingen kann sich auch auf ein Vorhaben an seinem Wohnort auswirken: Im Siegesfall will er seine Europameisterschaft voraussichtlich im kommenden Juli in der neuen Sporthalle am Neustückweg in Schifferstadt Süd verteidigen.