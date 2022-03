Hüseyin Cinkara bleibt beim Berufsboxen auf der Geraden. In Göppingen gewann der in Schifferstadt wohnende 37-jährige gebürtige Speyerer, Angestellter der Polizeidirektion Ludwigshafen, auch sein 18. Duell als Cruisergewichtler (bis 92 Kilogramm, zwischen Halbschwer- und Schwergewicht).

Kurzer Prozess

„Die Vorbereitungen zu dem Ganzen waren viel länger als der Kampf selbst“, befand der ungeschlagene Europameister Cinkara, nachdem er den Tschechen Marek Prochazka (32) schon nach etwa 80 Sekunden der ersten Runde vehement gekontert und mit mehreren rechten Aufwärtshaken nacheinander kampfunfähig geschlagen hatte.

Das Duell in der Sportschule des früheren Cruisergewichtsweltmeisters Firat Arslan war ein Nicht-Titelkampf an Stelle eines wegen des Ukraine-Kriegs in Russland ausgefallenen Cinkara-Titelfights.