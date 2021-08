15 Duelle, 15 Siege: Das ist seit Kurzem die makellose Bilanz von Hüseyin Cinkara, des 1985 in Speyer geborenen Berufsboxers aus Schifferstadt. Elf Kämpfe gewann er vorzeitig, auch seinen bisher letzten, seit er im Juni 2016 den Amateurstatus aufgab.

Im Göppingener Firat-Arslan-Sportcenter bezwang der 1,90 Meter große Cinkara den einen halben Kopf kleineren argentinischen Halbschwergewichtler Francisco Ramon „El Pelado“ Benitez in der sechsten Runde durch Technischen K.o. (kampfunfähig ohne entscheidenden Niederschlag).

Wegen corona-bedingter Hallensperren boxte Cinkara zuvor letztmals im Februar 2020 ebenfalls in Göppingen. Auch in seinem 15. Kampf setzte sich der durchweg schnell agierende Hüseyin Cinkara dank seiner Spezialkombination durch, der häufig als Haken geschlagenen Rechten.

Nehmerqualitäten

Er gewann in dem Sportcenter des früheren Weltergewichts-Weltmeisters Arslan jede Runde, jeweils offenbar erstaunt darüber, wieviel sein Gegner Benitez einsteckte. Der Dauersieger der Organisation WBA in der Gewichtsklasse bis 90,72 Kilogramm bereitet sich bereits auf seinen nächsten Einsatz Ende Juni/Anfang Juli vor.

„Gewinne ich, dann planen mein Management und ich einen WBA-Titelkampf im Rhein-Neckar-Raum“, sagt er. Er ist nicht nur dem Sport verpflichtet. Der zweimalige Dritte deutscher Amateurmeisterschaften und frühere Vorsitzende des BC Schifferstadt ist Angestellter des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen und einmal wöchentlich im Schifferstadter Revier tätig.

Die Möglichkeit, beide Tätigkeiten zu verbinden, verdankt er dem Präsidiumspräsidenten Thomas Ebling, der vor Jahren Cinkaras Freistellung in die Wege leitete. In Sachen Boxmanagement geht Cinkara „einen neuen Weg“, wie er die Verbindung zum Boxstall Firat Arslans darstellt. Bei ihm fände er sich sozusagen gut aufgehoben.

Der Methusalem

Die Laufbahn des in Bayern geborenen, ebenfalls türkisch-stämmigen Arslan, der auch als 50-Jähriger nicht genug vom Profiboxen bekommt und weitere Duelle plant, will Hüseyin Cinkara aber nicht einschlagen. „Noch einige Zeit will ich in den Ring, aber nicht so lange wie er“, beschreibt er seine Zukunftsplanung.

Auch für seinen nächsten Einsätze trainiert er sechsmal in der Woche im Frankenthaler Tonus-Sportclub und -Physiozentrum. Dessen Geschäftsführer Günther Dreher ist sein Fitnesstrainer.

Übrigens: Die Übersetzung von El Pelado, des „Kampfnamens“ des letzten Cinkara-Kontrahenten, vom Spanischen ins Deutsche ist im Wörterbuch unter anderem mit „Armer Schlucker“ angegeben. Ob damit der jeweilige Gegner beeindruckt werden soll, ist nicht bekannt. Im bisher letzten Gefecht des Argentiniers haute es jedenfalls nicht hin.