Corona und die deswegen von der Stadt Speyer verfügte Hallensperre für Kontaktsportarten wie Boxen haben den 1. BC Speyer in eine Krise gestürzt. „Wir haben 40 Prozent unserer 120 Mitglieder verloren“, klagt Vorsitzender Klaas Pietsch vom Club aus dem Speyerer Norden.

Er selbst trat nach einem Jahr wegen anderweitiger „unterschiedlicher Auffassungen“ als Sportwart des Südwestdeutschen Amateur-Box-Verbandes zurück. Pietsch hofft, dass es ab Montag, 19. Juli, „wieder aufwärts geht mit dem 1. Box-Club“.

Dann nämlich gibt die Stadt die Mehrzweckhalle der Siedlungsschule/Realschule plus in der Siedlung für das Boxtraining frei. Diese Halle konnten die Sportler ebenso wenig zum Training benutzen wie die nahe kleine Schul-Sporthalle, weil deren Fenster zum Teil defekt waren. Zu Übungen wich der 1. BC mit städtischer Genehmigung in die Gymnastikhalle der Burgfeld-Schule aus.