Am Montag (18 Uhr) nimmt der 1. BC Speyer wieder dreimal wöchentlich sein eineinhalbstündiges Training auf (montags, donnerstags, freitags). Es wird nach den Bestimmungen der Corona-Anordnungen kontaktlos auf einem von der Stadt zugewiesenen freien Platz an der Siedlungsschule am Birkenweg in Speyer-Nord abgehalten. Der Box-Club hat nach Mitteilung seines Vorsitzenden Klaas Pietsch „ein eigenes Hygienekonzept erarbeitet“. Trainer Martin Schoenherr schult Ausdauer, Kraft und Technik.